ABDULLAH GÜL'DEN ERDOĞAN'A TEBRİK TELEFONU

Haber: Gülseli KENARLI / İSTANBUL, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün yapılan cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekilliği seçimlerinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti ve başarı diledi.