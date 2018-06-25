ABDULLAH GÜL'DEN ERDOĞAN'A TEBRİK TELEFONU

Haber: Gülseli KENARLI / İSTANBUL,   11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün yapılan cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekilliği seçimlerinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti ve başarı diledi.  

ABDULLAH GÜL'DEN ERDOĞAN'A TEBRİK TELEFONU

Haber: Gülseli KENARLI / İSTANBUL,  
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün yapılan cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekilliği seçimlerinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti ve başarı diledi.
 

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