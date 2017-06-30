Abdullah Gül : Babamın Eski Ayakkabılarını Görünce Çok Duygulandım

Kazakistan ve Türkmenistan gezilerinin ardından dün Aşkabat'tan Kayseri'ye gelen Abdullah Gül, geçen hafta annesi Şükran Özhaseki'yi kaybeden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye taziye ziyaretinde bulundu. Gül, geceyi merkez Melikgazi İlçesi Kergah mevkiindeki ailesine ait bağevinde geçirdi. Bugün sabah erkenden kalkan Abdullah Gül, bağevinin bahçesindeki meyveleri dalından toplayıp yedi.



Abdullah Gül, DHA muhabirine, ''Rahmetli babamla bu bağevinde çok anılarım var. Hepsi gözümün önünden filim şeridi gibi geçti. Babamın ölümünden sonra bağevimize hiç gelmemiştim. Dün geceyi burada geçirdim. Bahçede, babamının eski ayakkabını görünce çok duygulandım. Sanki, bağı onunla birlikte geziyormuş gibi dört bir yanı dolandım. Çocukluğumun, gençliğimin geçtiği bu bağevindeki ve çevresindeki her şey, babamı hatırlatıyor. Onu özlemle, dualarımla andım. Sonra, hayranı olduğum Erciyes Dağı'nın zirvesini seyrettim" dedi.



Abdullah Gül, daha sonra kardeşi Macit Gül ve dünürleri eski milletvekili Şaban Bayrak'la birlikte babası Ahmet Hamdi Gül'ü mezarının bulunduğu Asri Mezarlığa gitti. Abdullah Gül, burada babasının mezarının karşısındaki bir ağacın altında oturun Yasin-i Şerif okudu ve dua etti.



Abdullah Gül, ardından Erkilet Havalimanı'na geçti uçakla İstanbul'a hareket etti..,