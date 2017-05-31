ABD, Türkiye'ye Rağmen PYD'ye Silah Verdi!

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, aralarında YPG’nin de bulunduğu Suriye Demokratik Güçlerine yapılacak silah ve mühimmat yardımının başladığını açıkladı.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, YPG’yi IŞİD ile mücadelede önemli bir güç olarak gören ABD yönetiminin, daha önce yapılan açıklamalar ışığında, son 24 saat içinde YPG’li güçlerini silahlandırmaya başladığı belirtildi.

Silah ve mühimmatın nasıl teslim edildiği ve neleri içerdiği açıklık kazanmazken, ABD yönetimi daha önceki açıklamalarda YPG güçlerine cephane, tüfek, zırhlı araçlar, havan topu, radyo, buldozer ve mühendislik ekipmanı sağlayacaklarını dile getirmişti.

Pentagon sözcüsü Dana White, bu ay başında yaptığı açıklamada, ‘ABD ve koalisyon güçlerinin desteğini alarak yakın işbirliği içinde olan Suriye Demokratik Güçleri, yakın gelecekte Rakka’yı başarıyla ele geçiren tek güçtür’ demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mayıs ayı ortalarında Washington’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump ile ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında, ‘Ortak geleceğimizi tehdit eden terör örgütlerine karşı, ayırım yapmadan mücadele etmekte kararlıyız. Bölgemizin geleceğinde terör örgütlerine yer yoktur. Özellikle YPG-PYD terör örgütünün hangi ülke tarafından olursa olsun muhatap olarak alınması, bu konuda küresel düzeyde varılan mutabakata kesinlikle uygun değildir’ demişti.