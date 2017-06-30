Galeriler Videolar
İstanbul 35°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
100236
ALTIN
140.563
DOLAR
3.5209
STERLİN
4.5625
EURO
4.0193
Tekirdağ'da Kömür Ocağında Göçük : 1 İşçi Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'da Kömür Ocağında Göçük :...
Aranan Terörist Serhıldan Lice'de Öldürüldü!
Aranan Terörist Serhıldan Lice'de Öldürüldü!
Sıcaktan TIR'ın Gölgesine Sığınan Genç Hayatını Kaybetti
Sıcaktan TIR'ın Gölgesine Sığınan Genç...
Abdullah Gül : Babamın Eski Ayakkabılarını Görünce Çok Duygulandım
Abdullah Gül : Babamın Eski...
Kayseri'de Eroin Satan Anne ve Oğlu Gözaltında
Kayseri'de Eroin Satan Anne ve...

ABD'nin Planı : Önce Suriye Petrolleri Sonra Kürt Devleti!

ASAM Terör Uzmanı Dr. Eray Güçlüer'e göre , ABD, Rakka'dan sonra önce petrol alanlarını kontrolüne alacak sonra ise Kürt devletini kuracak...

30 Haziran 2017 Cuma 10:56
ABD'nin Planı : Önce Suriye Petrolleri Sonra Kürt Devleti!

Önceki gün ABD Savunma Bakanı James Mattis'in YPG'ye verilen silah desteğinin 'Rakka'nın DAEŞ'ten kurtarılmasının ardından da devam edeceği' açıklamasını değerlendiren İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi (İKBU) Öğretim Üyesi ve ASAM Terör Uzmanı Dr. Eray Güçlüer, "Amerika'nın planı aslında Rakka'yı aşan bir plan. Muhtemelen sırada Deyr-ez Zor bölgesi var. Çünkü Suriye'nin önemli petrol yataklarının olduğu bir bölge burası. Asıl nihai amaç ise Fırat'ın doğusunda Rakka, Der-ez Zor ve Musul bölgesine kadar olan alanda suni bir Kürt devleti kurmak" dedi.

Amerika'nın kısa sürede farklı farklı açıklamalar yapmasının Türkiye'nin alanda ortaya koyduğu baskıdan kaynaklandığını söyleyen Dr. Eray Güçlüer, şöyle konuştu:

"Donald Trump'ın“Devlet dışı silahlı gruplara silah verme yetki belgesi olan 1209 sayılı kararnameyi imzaladıktan sonraki sürece bakıldığında, Amerika'nın "PYD'nin silahlı kanadı YPG'ye silah vereceğiz çünkü Rakka'da operasyon yapacağız" dediğini görüyoruz. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in dünkü açıklamasında ise "Rakka'dan sonra da YPG'ye silah vereceğiz"deniyor ama bunun çünküsü yok. Şimdi burada Amerika'nın planının aslında Rakka'yı aşan bir plan olduğunu anlıyoruz. Yani Rakka'dan sonra yeni bir plan daha var. Bunun da muhtemelen Deyrez Zor bölgesi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Suriye'nin önemli petrol yataklarının olduğu bir bölgeburası. Dolayısıyla oradaki çatışmanın kontrollü ve kalıcı hale gelmesini sağlayacak olan YPG aktörünü finansal olarak besleyebilmek için o alanın ele geçirilmesi gerekiyor."

"ORTADOĞU'DA ÇATIŞMANIN KONTROLLÜ VE KALICI HALE GETİRİLMESİ AMAÇLANIYOR"

Dr.Eray Güçlüer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşin ikinci bölümünde de 17 Ekim 2016 tarihinde başlayan Musul operasyonu hala devam ediyor. Bitmiş değil. Musul operasyonu devam ederken Rakka operasyonuna da sessiz sedasız devam ediliyor. Ben bu iki bölgedeki operasyonların birlikte ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Musul operasyonu daha bitme aşamasına gelmeden o bölgede referandum, bağımsızlık gibi söylemler ifade edilmeye çalışıldı. Muhtemelen bundan sonraRakka ve müteakiben Deyr-ez Zor bölgelerindeki suni yapılar tamamlanıp bölgenin demografisi değiştirildiğinde Musul’da olduğu gibibenzer taleplerin dillendirileceğini görebiliriz. Bunun için zaman kazanılması gerekiyor.Bir gün önce ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in PYD'ye 'Rakka'dan sonra da size silah desteğine devam edeceğiz' açıklamasını yaparken bir yandan da bunun geçici ve taktik bir durum olduğunu söylemesi çelişkilidir. 'Geçici ve taktik durum' cümlesi ABD’li yetkililer tarafından daha önce de kullanıldı. Askeri açıdan değerlendirildiğindeRakka bölgesi hatta Rakka'yı da aşacak şekilde daha güney doğuya inecek bir operasyonun askeri açıdan taktik değil stratejik olduğunu söylemek gerekir. Bu operasyonun genişliği, büyüklüğü ve cesameti taktik seviyenin üstündedir yani operatif veya stratejik seviyelerdedir. Dolayısıyla siz stratejik bir bölgeye taktik seviyeli bir operasyonlar yapamazsınız ki yapılan da zaten o değil. Stratejik seviyeli bölgelere stratejik operasyonlar yaparken buna geçici ve taktik de diyemezsiniz. Çünkü hiçbir stratejik operasyon geçici olmaz. Orta veya uzun vadeli olur. Dolayısıyla bunlar ciddi çelişkilerdir. Bölgenin önemiise Amerika'nın özellikle küresel çapta konuşlanma alanlarından bir tanesinin burası olmasından kaynaklanmaktadır. Bunun için de bu bölgede kendine bağlı bir suni aparatın adeta bölgeyi dizayn edecek bir güce evrilmesi, bunun da kurumsal meşruiyet sağlayarak bir devlete doğru dönüşmesi,bu sayede Suriye ve Irak özelinde Ortadoğu'da çatışmanın kontrollü ve kalıcı hale getirilmesi amaçlanıyor."

TÜRKİYE TAKTİKSEL DEĞİL STRATEJİK DÜŞÜNMELİ

Bu amaç karşısında Türkiye'nin atmakta olduğu adımları da değerlendiren Güçlüer, "Türkiye zaten bu konuda 24 Ağustos tarihinde ilan ettiği Fırat Kalkanı operasyonunun siyasi amaçları doğrultusunda bölgede istikrarı temin ederek kendi güvenliğini sağlama faaliyetlerine devam ediyor. Örneğin dün Afrin bölgesindekiAzez'den Türkiye’ye doğru açılan taciz ateşine karşılık verildi. O bölgede birlikler yoğunlaştırıldı. Daha önce de Karaçok ve Sincar operasyonları yapıldı. El Bab operasyonu da tamamlandı. Gerekirse Türkiye kendi güvenliğini sağlaması gereken noktaya kadar inip sağlanıncaya kadar da orada kalabileceğini, bölgeyi istikrarlaştırıcı operasyonlara devam edebileceğini ifade etti. Bence Türkiye bu noktada doğru hareket tarzını uyguluyor. Ancak şunu bilmek gerekir ki yine Amerikalıların ifade ettiği şekilde bu mesele 20, 30 yıllık mesele haline dönüştürülmeye çalışılıyor. Yani bu uzun soluklu bir projedir. Türkiye de taktiksel değil stratejik düşünmeli ve stratejik planlar çerçevesinde hareket etmelidir. Değerlendirmeler yapılırken de cari ve taktik meseleleri aşan stratejik bir derinlikle konuya yaklaşılması uygun olacaktır" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN BASKISI

Bu bölgede Türkiyesiz bir denklem kurulamayacağın her geçen gün daha da belirginleşiyor" diyen Güçlüer, "Şu ana kadar Türkiye'nin yaptığı çabalar ve gayretler Ortadoğu bölgesinde yaşanan istikrarsızlık üzerinde bir baskı yaratıyor. ABD Savunma Bakanı'nın da bu kadar kısa sürede birbirleriyle çelişen açıklamalarda bulunmasını Türkiye'nin bu alandaki baskısına bağlıyorum" dedi.

ONLARIN MİLLİ ÇIKARLARINI GERÇEKLEŞTİRME AMACI, BİZİM İÇİNSE HAYATİ ÖNEME HAİZ BİR BEKA SORUNU

Ortadoğu'da adı geçen aktörlerin amaçlarıyla Türkiye'nin amaçları arasında fark olduğunu söyleyen Güçlüer sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu mesele sadece Türkiye'nin değil bölgedeki bütün aktörlerin meselesi haline gelmiştir. Katar krizinde de olduğu gibi küresel güçlerin ve bütün körfez ülkelerinin meselesi haline gelmiştir. Çok bilinmeyenli bir denklem halini almıştır. Ancak fark şudur; diğer ülkelerin bakışı ekonomik ve güvenliklerini sağlama noktasında bir politika, milli çıkarlarını gerçekleştirmeye matufdur. Ancak Türkiye için hayati öneme haiz bir beka sorunudur. Onlarınki gerekli olabilir ama Türkiye'nin pozisyonu kendi güvenliğini sağlama noktasında hayatidir. Bölgede uluslararası bir denge kurulmaya çalışılırken Türkiye şuana kadar yaptığı gibi akılcı, dikkatli ve sakin bir politikayla kendi güvenliğini sağlama noktasında ortaya koyduğu kararlı duruşu devam ettirmelidir."



Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekirdağ'da Kömür Ocağında Göçük : 1 İşçi Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'da Kömür Ocağında Göçük : 1 İşçi Hayatını Kaybetti
Adalet Yürüyüşünde Kalp Krizi Geçiren CHP'li Vekil Helikopterle Taşındı!
Adalet Yürüyüşünde Kalp Krizi Geçiren CHP'li Vekil Helikopterle Taşındı!
Aranan Terörist Serhıldan Lice'de Öldürüldü!
Aranan Terörist Serhıldan Lice'de Öldürüldü!
Atatürk Havalimanı'nda Eşyaların Tomografisi Çekilecek
Atatürk Havalimanı'nda Eşyaların Tomografisi Çekilecek
Sıcaktan TIR'ın Gölgesine Sığınan Genç Hayatını Kaybetti
Sıcaktan TIR'ın Gölgesine Sığınan Genç Hayatını Kaybetti
Abdullah Gül : Babamın Eski Ayakkabılarını Görünce Çok Duygulandım
Abdullah Gül : Babamın Eski Ayakkabılarını Görünce Çok Duygulandım
Adana'da Aşırı Sıcaktan Bunaldı, İntihar Etmek İstedi!
Adana'da Aşırı Sıcaktan Bunaldı, İntihar Etmek İstedi!
FETÖ Ablasına Hamilelik Tahliyesi!
FETÖ Ablasına Hamilelik Tahliyesi!
Sosyal Medya Operasyonu : 10 Kişi Gözaltında
Sosyal Medya Operasyonu : 10 Kişi Gözaltında
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim