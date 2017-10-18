Galeriler Videolar
İstanbul 25°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
107240
ALTIN
151.756
DOLAR
3.6842
STERLİN
4.8528
EURO
4.3283
Adana'da korkunç olay : Zorla sahte rakı içirdiler !
Adana'da korkunç olay : Zorla...
Üniversite Sınavının Tarihi Belli Oldu!
Üniversite Sınavının Tarihi Belli Oldu!
Serel Yereli'den 'üstsüz poz' açıklaması !
Serel Yereli'den 'üstsüz poz' açıklaması...
Quaresma'dan flaş Galatasaray ve Fenebahçe sözleri !
Quaresma'dan flaş Galatasaray ve Fenebahçe...
Trabzonspor'un yeni hocası Rıza Çalımbay mı oluyor ?
Trabzonspor'un yeni hocası Rıza Çalımbay...

ABD'li Heyet Vize Krizi İçin 4 Şart Sundu!

Türkiye ve ABD arasında yaşanan vize krizini çözmek için, Pazartesi günü ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığında Ankara'ya gelen heyetin, 4 şart sunduğu öğrenildi.

18 Ekim 2017 Çarşamba 10:43
ABD'li Heyet Vize Krizi İçin 4 Şart Sundu!

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un terör örgütü FETÖ'nün firari eski savcısı Zekeriya Öz ile irtibatının tespit edilmesi üzerine başlayan vize krizinde, ABD'li heyetin koyduğu şartlar da bu yönde oldu. Topuz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''casusluk'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmıştı.

İŞTE O 4 ŞART

Habertürk'ün aktardığı haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığındaki heyetin 4 şartı arasında; Metin Topuz ve Mete C. ile ilgili kanıtların iletilmesi, temasların ABD'nin isteğiyle olup olmadığının sorulması, çalışan ABD'nin talebiyle temas yürüttüyse tutuklanması ve çalışanlarına dair soruşturmada ABD'ye bilgi verilmesi yer alıyor.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye tarafının "ABD ile görüşmelerde önşartları kabul etmiyoruz" dediğini aktardı. ABD ile görüşmeler önşartsız başladı.

Yarın Heyetler Görüşüyor, Vize Krizi Son Bulacak!
Yarın Heyetler Görüşüyor, Vize Krizi Son Bulacak!
Son Güncelleme: 18.10.2017 11:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da korkunç olay : Zorla sahte rakı içirdiler !
Adana'da korkunç olay : Zorla sahte rakı içirdiler !
İstanbul Marmaray'da şok olay !
İstanbul Marmaray'da şok olay !
Ak Parti'li Niğde Belediye Başkanı İstifa Etti!
Ak Parti'li Niğde Belediye Başkanı İstifa Etti!
İstanbul'da bu gece su kesintisi yaşanacak !
İstanbul'da bu gece su kesintisi yaşanacak !
Son Dakika! Mersin'de Polis Aracına Bombalı Saldırı
Son Dakika! Mersin'de Polis Aracına Bombalı Saldırı
Bahçeli: 'Üniversite Sınavı Tamamen Kaldırılsın!'
Bahçeli: 'Üniversite Sınavı Tamamen Kaldırılsın!'
Şırnak'ta Kömür Ocağında Göçük!
Şırnak'ta Kömür Ocağında Göçük!
İçki Satışını Yasaklayan Başkan, Melih Gökçek'in Yerine Geliyor!
İçki Satışını Yasaklayan Başkan, Melih Gökçek'in Yerine Geliyor!
'Büyükada Davası'nın İlk Duruşması 25 Ekim'de!
'Büyükada Davası'nın İlk Duruşması 25 Ekim'de!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim