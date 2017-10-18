ABD'li Heyet Vize Krizi İçin 4 Şart Sundu!

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un terör örgütü FETÖ'nün firari eski savcısı Zekeriya Öz ile irtibatının tespit edilmesi üzerine başlayan vize krizinde, ABD'li heyetin koyduğu şartlar da bu yönde oldu. Topuz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''casusluk'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanmıştı.

İŞTE O 4 ŞART

Habertürk'ün aktardığı haberde, ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen başkanlığındaki heyetin 4 şartı arasında; Metin Topuz ve Mete C. ile ilgili kanıtların iletilmesi, temasların ABD'nin isteğiyle olup olmadığının sorulması, çalışan ABD'nin talebiyle temas yürüttüyse tutuklanması ve çalışanlarına dair soruşturmada ABD'ye bilgi verilmesi yer alıyor.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye tarafının "ABD ile görüşmelerde önşartları kabul etmiyoruz" dediğini aktardı. ABD ile görüşmeler önşartsız başladı.