ABD, Fethullah Gülen İçin "HENÜZ MASUM" Dedi!

ABD Büyükelçisi John Bass, görevinden ayrılmadan önce Diplomasi Muhabirleri Derneği üyeleri ile biraraya gelerek gündeme ve Türkiye ile aralarında yaşanan krize yönelik açıklamalarda bulundu.



ABD'nin FETÖ'ye yardım edenleri konsoloslukla sakladığına ilişkin iddialara, "ABD misyonlarında saklanan kimse yok. Hiçbir çalışanımızı yargıdan kaçırmıyoruz" diye konuşan Bass, Türkiye'nin, iadesini istediği Fetullah Gülen hakkında ise, "Fetullah Gülen'in iadesi yargı konusu. Bu talep diğer iade taleplerinden ayrı tutulmuyor. ABD hukuk sisteminde masumiyet karinesi temel ilkedir." diye konuştu...



MASUMİYET KARİNESİ NEDİR?



Kişinin suçluluğu ispat edilene kadar suçsuzdur “Masumluk karinesi; kamu davasının gayesi sanığın suçlu olduğunu ispat etmektir, onun aynı zamanda masum olduğunu ispat gayesi yoktur.