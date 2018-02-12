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ABD Büyükelçiliği'nin Bulunduğu Caddenin Adı 'Zeytin Dalı' Olacak...

Ankara Büyükşehir Belediyesi ABD Büyükelçiliği’nin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi’nin adını “Zeytin Dalı” olarak değiştiriyor.

12 Şubat 2018 Pazartesi 22:09
ABD Büyükelçiliği'nin Bulunduğu Caddenin Adı 'Zeytin Dalı' Olacak...

Ankara Çankaya’da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği’nin bulunduğu Nevzat Tandoğan Caddesi’nin adı “Zeytin Dalı” olarak değiştiriliyor. İsim değişikliği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın önergesiyle bu akşam gerçekleşecek olan Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulacak. Belediye yetkilileri kararın Meclis’ten çıkmasının ardından yeni ismin yer aldığı tabelaların en kısa sürede caddeye takılacağını söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“ABD Büyükelçiği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesinin adını “Zeytin Dalı” olarak değiştirmek için gerekli teklifi imzaladık. Bu akşam Ankara Büyükşehir Meclisimize başkanlık önergesini sunacağız. Hayırlı olsun, aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.

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