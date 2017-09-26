AB Bakanı Ömer Çelik'ten son dakika referandum açıklaması !

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik: "Referandum kararı çıktıktan, Barzani bunda ısrar ettikten, bağımsızlık ilanı gibi bir tutum içine girdikten sonra peşmergeye verilen her silah Türkmen'e, Arap'a ve Irak'ın diğer topluluklarına karşı kullanılır"

AB MESAJI: MÜZAKERELERİ KESME OLARAK ALGILARIZ

-Çelik: "Türkiye gibi büyük bir stratejik güçle, büyük bir devletle AB ilişkilerini biz böyle layüsel bir şekilde dondururuz, askıya alırız demek çocuk oyuncağı değil. Biz dondurma ya da askıya alma tavrını, bunu burada ilk defa söylüyorum, müzakereleri kesme olarak algılarız"