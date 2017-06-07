8 Aylık Hamile Kadın Fuhuş Yaparken Yakalandı!

-NİĞDE'de fuhuş yaptırmak ve yer temin etmek suçundan 2'si kadın 6 kişi gözaltına alındı.



Asayiş Şubesi Ahlak Büro ekipleri, fuhuş yapan ve onlara yer temin eden kişilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Yaklaşık 3 ay süren çalışma sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda, belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Para karşılığı fuhuş yapan 8 aylık hamile Z.İ. ve M.M.T. ile bu kadınlara yer temin eden A.İ., M.D., R.K. ve A.A. gözaltına alındı.



Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliğinde ifadeleri alınan şüpheliler sağlık kontrolünün artından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.