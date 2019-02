76 ilde FETÖ operasyonu; bin 112 gözaltı kararı (2)- Yeniden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2010 yılında polislikten komiserliğe geçiş sınavı sorularını aldığı belirlenen bin 112 polis hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, sınavda yanlış olduğu gerekçesiyle iptal edilen 13 soruya doğru cevap vermesi sonucu belirlendiği ortaya çıktı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanması soruşturmasında '2010 yılı polislikten komiserliğe geçiş sınavı' mercek altına alındı. Savcılık bilirkişi heyeti oluşturarak, sınav sonuçlarını incelemeye aldı. Araştırmada, sınava giren çok sayıda kişinin itirazı üzerine yanlış oldukları gerekçesiyle iptal edilen 13 sorunun tamamına doğru cevap verenlerin isimleri belirlendi. Bilirkişi, yanlış soruların tamamına doğru cevap vermenin tesadüf olmayacağını bildirince bu kişiler, daha önceden soru ve cevapları aldıkları değerlendirilerek şüpheli oldu.



'GARSON'DAN ELE GEÇEN CD KARTTAKİ BİLGİLER ÖRTÜŞTÜ'

Belirlenen isimler, verdiği bilgilerle FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına büyük darbe vurulmasını sağlayan 'Garson' kod adlı itirafçıdan daha önce ele geçen CD kartta yer alan isimlerle karşılaştırıldı. Örgütün emniyetteki yapılanmasına yönelik ilişkileri deşifre eden bilgilerde 2010 yılındaki sınavı kazananlardan 900'ünün kırmızı kod, 120'sinin de sarı kod ile işaretlendiği belirlendi. Bu kişilere itirafçı beyanları ve CD kartta ismi bulunmayan ancak sınavda yanlış soruları doğru yapanlar da eklenince şüpheli sayısı bin 112'yi buldu. Başsavcılık kaynakları, daha önce yapılan operasyonlarda gözaltına alınanları da ekleyince sınavı kazananlardan bin 134'ünün şüpheli olduğunu saptadı.



HER İLDEN BİR POLİSE EĞİTİM VERİLDİ

Savcı Murat Korkmaz'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyondan bir ay önce, her ilden bir polis memuru Ankara'ya çağrılarak, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde eğitime aldı. Şüphelilerin nasıl tespit edildiği ve soruşturmanın detayları anlatılarak, çok gizli bir şekilde operasyona hazırlık yapıldı. Bu kapsamda, şüphelilerin sınava girdikleri iller baz alınarak listeler oluşturuldu. Her şüpheli, görev yaptığı ya da yaşadığı ilin değil, sınava girdiği ilin listesinde yer aldı.



ŞÜPHELİLERDEN 584'Ü GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bir gün önce Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde seçim çalışmaları kapsamında katıldı programda, "FETÖ'ye büyük bir operasyona hazırlanıyoruz. Bunları kazıyıp bitireceğiz bu ülkede" sözleriyle işaret ettiği operasyon, gece saatlerinde Ankara dahil, 76 ilde 1bin 112 kişiye yönelik eş zamanlı başlatıldı. Şüphelilerden ilk etapta 584'ü gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerden 143'nün başka soruşturmalar kapsamında tutuklu oldukları belirlendi. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü belirtildi.



Soruşturma kapsamında Ankara'daki şüpheli sayısının 45 olduğu, gözaltı işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. Yozgat'ta ise 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yakalandıkları illerde hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.

Haber: Özkan ARSLAN/ANKARA, ()