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65 Yaşındaki Kadın Sürücü TIR'a Çarptı : 1 Ölü 1 Yaralı
65 Yaşındaki Kadın Sürücü TIR'a...

65 Yaşındaki Kadın Sürücü TIR'a Çarptı : 1 Ölü 1 Yaralı

 ŞANLIURFAda TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü 65 yaşındaki Perihan Çelikhan öldü, 1 kişi de yaralandı.

01 Haziran 2017 Perşembe 00:29
65 Yaşındaki Kadın Sürücü TIR'a Çarptı : 1 Ölü 1 Yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunda meydana geldi. Perihan Çelikhan’ın kullandığı 34 KH 3184 plakalı otomobil ile plakası ve sürücü öğrenilmeyen TIR, Büyükalanlı gişeleri yakınlarında çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Çelikhan olay yerinde yaşamını yitirirken, yanında bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişi ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Çelikhan'ın cesedi otopsi için morga konulurken, yaralı ise ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.



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