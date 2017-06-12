6.3 Şiddetindeki Ege Denizi Depremi İstanbul'u Salladı!

Marmara ve Ege'de hissedilen 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Ege Denizi açıkları olan 6.3 depremin yerin 10 km derinliğinde saat 15.28'de gerçekleştiği belirtildi. Depremin merkez üssü İzmir'e 84 kilometre, Midilli'ye 38 kilometre uzaklıkta.



Deprem İstanbul'da da hissedildi. Özellikle Küçükçekmece'de bazı binalar sallandı...İZMİR'in Karaburun İlçesi açıklarında, Ege Denizi'nde bugün saat 15.28'te Richter Ölçeği'ne göre 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, başta İzmir ve Çanakkale olmak üzere, Edirne'den Muğla'ya kadar Türkiye'nin batısındaki birçok merkezde hissedildi ve paniğe yol açtı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 15.28'de merkez üssü Karaburun İlçesi'ne 23 kilometre açıkta Ege Denizi olan, Richter ölçeğine göre 6.2 büyüklüğündeki deprem saat 15.28'de yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü önce 6.3 olarak duyurdu, ardından 6.0 olarak revize etti.



Deprem, İzmir ve Çanakkale başta olmak üzere Ege ve Marmara bölgelerindeki hemen hemen bütün illerde çok güçlü şekilde hissedildi. İlk belirlemelere göre ölen ya da yaralananın olmadığı depremde hasarla ilgili araştarmaların sürdüğü belirtildi.



Karaburun Kaymakamı Muhammed Özyüksel, "Şu ana kadar bize ulaşan can ve mal kaybı yok. Araştırma yapıyoruz" dedi.



ARTÇILAR MEYDANA GELDİ



AFAD'ın verilerine göre saat 15.31'de 4.9, saat 15.35'te 3.4, saat 15.47'de 4.5 büyüklüklerinde yine Karaburun merkezli artçı sarsıntılar daha meydana geldi. Uzmanlar artçıların süreceğini belirtirken, başta İzmir olmak üzere Ege kıyısındaki merkezlerde birçok kişi ev ve işylerine girmedi.



BURSA VE YALOVA'DA DA SARSILDI



Ege'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem Bursa ve Yalova’yı da salladı. Bursa ve Yalova'da oturanlar, korku dolu anlar yaşadı. Depremi hissedenler, kendilerini sokağa attı. Bursa'da polis, yaptığı telsiz anonsu ile deprem nedeniyle yaşanacak olumsuzluklar konusunda AFAD'a da bilgi verilmesini istedi. Herhangi can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtilen deprem sonrası Bursa AFAD'da görev yapan yaklaşık 30 kişilik ekip araç ve gerçekleri ile İzmir'e gönderildi.

