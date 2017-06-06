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6 ilde Eş Zamanlı Kaçak Sigara Operasyonu

Polis 6 ilde 63 adrese eş zamanlı kaçak sigara operasyonu düzenledi. 57 kişinin gözaltına alındığı operasyonda kaçak sigaralara el kondu...

06 Haziran 2017 Salı 11:04
6 ilde Eş Zamanlı Kaçak Sigara Operasyonu

BİNGÖL Malatya, Elazığ, Muş, Bitlis ve Van illerinde 63 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 57 şüpheli hakkında işlem yapılırken, operasyonlarda piyasa değeri 2.5 milyon lira olan 363 bin 393 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüphelilere 5 milyon 87 bin 502 lira idari para cezası uygulandı.

Bingöl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin 6 ilde düzenlediği kaçakçılık operasyonu ile ilgili Bingöl Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde terörizmin en büyük finans kaynaklarından olan sigara kaçakçılığı ve organizasyonların deşifre edilmesi ve suça konu malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla yapılan istihbari çalışmalar yapıldığı belirtilirken şöyle denildi:

"Yurt dışından kaçak yollarla getirilen sigaraları depolarda stoklayıp piyasaya toptan veya parkende olarak satan şahıslara yönelik 6 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde; Solhan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Bingöl merkezli Malatya, Elazığ, Muş, Bitlis ve Van illerinde 63 ayrı adreste eş zamanlı operasyon icra edilmiş,  57  şahıs hakkında işlem yapılarak piyasa değeri yaklaşık 2.5 milyon lira olan 363 bin 393 paket suç konusu kaçak sigara ele geçirilmiş, şüpheli şahıslar hakkında ayrıca 5 milyon 87 bin 502 lira idari para cezası uygulanmış, suçta kullanılan 9 araca satılamaz/devredilemez şerhi konularak, 2 araç Gümrük Müdürlüğüne teslim edilmiştir. İcra edilen operasyonda 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 26 şüpheli ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılmış, 10 şüpheli Solhan Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmiş, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakılmış, 8 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. İlimizde terörizmin önemli finans kaynaklarından olan sigara kaçakçılığı ile suç organizasyonlarına karşı yürütülen çalışmalara aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir."



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