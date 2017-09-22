6 ilde eş zamanlı 'ByLock' operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenledi. Örgütün şifreli mesajlaşma programı 'Bylock' kullandığı tespit edilen ve 'esnaf yapılanması' içinde olduğu öğrenilen 36 kişiyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlatıldı. İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Balıkesir, Kayseri ve Osmaniye'de eş zamanlı yapılan operasyonda 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin operasyona ilişkin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.