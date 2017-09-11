Galeriler Videolar
İstanbul 30°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
109458
ALTIN
146.014
DOLAR
3.4038
STERLİN
4.4866
EURO
4.0775
Cumhuriyet Gazete'si Davası: 'Tutukluluk hali devam edecek'
Cumhuriyet Gazete'si Davası: Tutukluluk hali...
Polis konvoyuna saldırı .Onlarca polis hayatını kaybetti !
Polis konvoyuna saldırı .Onlarca polis...
Engelli öğrencilerin, YGS puanı 2 yıl geçerli
Engelli öğrencilerin, YGS puanı 2...
45 kişilik otobüsün içinden 121 kaçak çıktı!
45 kişilik otobüsün içinden 121...
İsviçre'de tren kazası: 27 yaralı
Son Dakika
İsviçre'de tren kazası: 30 yaralı

45 kişilik otobüsün içinden 121 kaçak çıktı!

Bolu'nun Gerede İlçesi'nde ihbar üzerine durdurulan 45 kişilik otobüste, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu 121 kaçak yakalandı.

11 Eylül 2017 Pazartesi 15:55
45 kişilik otobüsün içinden 121 kaçak çıktı!

Gerede İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü ihbar üzerine Gerede- Karabük yolunda durdurdu. Otobüste yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 91 Afganistan, 24 Pakistan, 2 Bangladeş, 2 Burma, 1 Suriye ve 1 Somali uyruklu 121 kişinin bulunduğu belirlendi. Ağrı Doğubeyazıt'tan kişi başı 800 TL vererek bindikleri otobüsle İstanbul'a gitmek istedikleri öğrenilen kaçaklar jandarma karakoluna götürüldü.

Karakolun bahçesinde bekleyen kaçakların işlemleri sürürken, olayla ilgili otobüs şoförü ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kocaeli'de FETÖ operasyonu! 22 asker gözaltında...
Kocaeli'de FETÖ operasyonu! 22 asker gözaltında...
Cumhuriyet Gazete'si Davası: 'Tutukluluk hali devam edecek'
Cumhuriyet Gazete'si Davası: 'Tutukluluk hali devam edecek'
Dİyarbakır'da kız çocuğunu taciz eden şahış linç edildi !
Dİyarbakır'da kız çocuğunu taciz eden şahış linç edildi !
Trafik polisi cinnet geçirdi Aile katliamı yaptı , 3 kişi öldü
Trafik polisi cinnet geçirdi Aile katliamı yaptı , 3 kişi öldü
FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi: 'Tek suçum soy ismim'
FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi: 'Tek suçum soy ismim'
Seyir halindeki taksinin şoförü okey oynarken yakalandı !
Seyir halindeki taksinin şoförü okey oynarken yakalandı !
Minibüs istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 14 yaralı var
Minibüs istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 14 yaralı var
Kamuya 30 bin personel alımı gerçekleştirilicek !
Kamuya 30 bin personel alımı gerçekleştirilicek !
Darbe girişimi davasına Malatya'da devam edildi
Darbe girişimi davasına Malatya'da devam edildi
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim