43 İlde dev FETÖ operasyonu ! Çok sayıda gözaltı ...

Konya merkezli 43 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik haklarında yakalama kararı verilen, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan askeri personele 'Mahrem imamlık' yaptıkları iddia edilen 120 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika edinilen bilgilere göre Konya merkezli 43 ilde FETÖ operasyonunda örgütün TSK'deki elemanlarına mahrem imamlık yaptıkları iddiasıyla 120 kişi hakkında gözaltı kararının çıktığı öğrenildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önceden gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ve yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli 120 kişi hakkında gözaltı kararı çıktığı öğrenildi.

Şüphelilerin örgüt içerisinde, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü pozisyonlarında görev yaptıkları ileri sürüldü.