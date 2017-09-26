417 kişi MHP'den istifa etti!

Parti içinde yapılan olağanüstü kongrede alınan kararların yok hükmünde sayıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Siyasi partilerin, fikirleri iktidara taşımak için var olduğuna inanan bizler için MHP çatısı altında mücadele etmenin fikirlerimizi iktidara taşımaya bir katkısı olmayacağı görülmüştür. Kuşkusuz ki; ideallerimizi, fikirlerimizi iktidara taşımak için mücadelemiz sürecektir, zira bu bizler için yaşama gayesidir. Ancak bu mücadelenin artık MHP çatısı altında sürdürülmesi mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle, senelerdir gururla üyesi olduğumuz, Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifa ettiğimizi ve Sayın Meral Akşener’in kuracağı yeni partiye destek vereceğimizi siz değerli basın mensupları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşıyoruz.”