Galeriler Videolar
İstanbul 23°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
102968
ALTIN
148.441
DOLAR
3.5338
STERLİN
4.7629
EURO
4.1758
417 kişi MHP'den istifa etti!
417 kişi MHP'den istifa etti!
Galatasaray'da Tolga Ciğerci şoku yaşanıyor !
Galatasaray'da Tolga Ciğerci şoku yaşanıyor...
Irak askerleri, TSK'nın tatbikat alanına geldi
Irak askerleri, TSK'nın tatbikat alanına...
Çocuğunu okula götüren anneye silahlı saldırı yapıldı !
Çocuğunu okula götüren anneye silahlı...
Karabük Valisi Çeber, 'Göbeksiz Müdür' kampanyası başlattı!
Karabük Valisi Çeber, 'Göbeksiz Müdür'...

417 kişi MHP'den istifa etti!

MHP Ümraniye ilçe teşkilatı üyesi 417 kişi, Meral Akşener önderliğinde kurulacak partiye katılmak için istifa etti. Aralarında eski ilçe başkanı ve ilçe yöneticilerinin bulunduğu grup, basın açıklamasıyla istifalarını duyurdu.

26 Eylül 2017 Salı 12:21
417 kişi MHP'den istifa etti!

Parti içinde yapılan olağanüstü kongrede alınan kararların yok hükmünde sayıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Siyasi partilerin, fikirleri iktidara taşımak için var olduğuna inanan bizler için MHP çatısı altında mücadele etmenin fikirlerimizi iktidara taşımaya bir katkısı olmayacağı görülmüştür. Kuşkusuz ki; ideallerimizi, fikirlerimizi iktidara taşımak için mücadelemiz sürecektir, zira bu bizler için yaşama gayesidir. Ancak bu mücadelenin artık MHP çatısı altında sürdürülmesi mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle, senelerdir gururla üyesi olduğumuz, Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifa ettiğimizi ve Sayın Meral Akşener’in kuracağı yeni partiye destek vereceğimizi siz değerli basın mensupları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşıyoruz.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan sınav açıklamaları !
YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan sınav açıklamaları !
Irak askerleri, TSK'nın tatbikat alanına geldi
Irak askerleri, TSK'nın tatbikat alanına geldi
Çocuğunu okula götüren anneye silahlı saldırı yapıldı !
Çocuğunu okula götüren anneye silahlı saldırı yapıldı !
Hakkari'de 3.6 büyüklüğünde deprem!
Hakkari'de 3.6 büyüklüğünde deprem!
AB Bakanı Ömer Çelik'ten son dakika referandum açıklaması !
AB Bakanı Ömer Çelik'ten son dakika referandum açıklaması !
Son Dakika ... Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul uyarısı geldi !
Son Dakika ... Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul uyarısı geldi !
Tapu ve kadastroda yeni sistem
Tapu ve kadastroda yeni sistem
ByLock kullandığı iddia edilen şirket yöneticilerine operasyon: 11 gözaltı
ByLock kullandığı iddia edilen şirket yöneticilerine operasyon: 11 gözaltı
Meteoroloji'den o iller için sağanak yağış uyarısı geldi !
Meteoroloji'den o iller için sağanak yağış uyarısı geldi !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim