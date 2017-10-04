400 Erbaş ve Er Seferberlik Eğitimi İçin Çağırılıyor!

Çanakkale'nin Lapseki İlçesi'nde TSK tarafından görevlendirilen ve rütbeli personellerden oluşan seferberlik tatbikatı danışma bürosu kuruldu. Tatbikat için çağırılan isimler 8 günlük eğitimden geçecek. İsimleri listede olan erbaş ve erler, yeni gelen silahların tanıtımı, kullanımı ve teknik bilgilendirilme konusunda eğitilecek.

Görevli askeri personeller 5 Ekim 2017 tarihine kadar seferberlik tatbikatı ve danışma bürolarında hizmet verecek. Eğitim tamamlandıktan sonra erbaş ve erlerin yeniden serbest kalacağı bildirildi.