4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZADA OTOBÜS ŞOFÖRÜNE 15 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL

Kartal Köprüsü'nda 4 kişinin ölümü bir kişinin yaralanması ile sonuçlanan kazaya karıştığı gerekçesi ile tutuklu bulunan tur otobüsü şoförü Alaettin Gündoğdu hakkında, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alaettin Gündoğdu'nun 15 Nisan 2016 tarihinde yolcu almak için kullandığı otobüsü Kartal Köprüsü'ne 30 metre kala duraklattığı, arkadan gelen Eren Kaya yönetimindeki otomobilin otobüse çarptığı, Eren Kaya ile birlikte annesi Esengül Kaya, Gülperi Polat ve Murat Polat'ın meydana gelen kazada yaşamını yitirdiği anlatıldı.

KAZA İKİ ŞOFÖRÜN DE KUSURUNUN SONUCU MEYDANA GELDİ İDDİASI

Yine otomobilde bulunan Elanur Kaya'nın da yaralandığı bilgisine yer verilen iddianamede, şüpheli sürücü Alaettin Gündoğdu'nun yerleşim birimleri dışındaki karayolunda duraklama kuralını ihlal ettiği, maktul sürücü Eren Kaya'nın da diğer bir aracı izlerken hızını trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadan ve güvenli mesafeyi korumadan araç kullandığı için kusurlu olduğu, kazanın her iki şoförün kusurunun sonucu meydana geldiği kaydedildi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Şüpheli Alaettin Gündoğdu'nun trafik güvenliği ile ilgili dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmediği savunulan iddianamede, şüphelinin, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. İddianamenin gönderildiği İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.



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