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3 yaşındaki bebek donarak can verdi !

Suriyeli Aylan Kurdi bebeğin ölümünden sonra malesef benzer bir olay da Iğdır'da yaşandı.Türkiye'ye İran üzerinden kaçak yollarla girmeye çalışan kaçak göçmenlerin arasında bulunan 3 yaşındaki Ganalı bebek donarak hayatını kaybetti.

27 Kasım 2017 Pazartesi 09:49
3 yaşındaki bebek donarak can verdi !

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan ve hala daha hafızalardan silinemeyen Suriyeli Aylan Kurdi bebeğin ölümünün benzeri Iğdır'da yaşandı.Türkiye'ye İran üzerinden kaçak yollarla girmeye çalışan kaçak göçmenlerin arasında bulunan 3 yaşındaki Ganalı bebek donarak hayatını kaybetti.

İran üzerinden Türkiye'ye kaçak yollarla girmeye çalışan Afganistan ve Gana uyruklu vatandaşların arasında bulunan 3 yaşındaki Gana uyrukluk bebek annesinin sırtında Karasu Nehri'nde donarak hayatını kaybetti.

Kaçakçılar, Karasu Nehrini geçirerek getirdikleri mültecileri arabalarla boş bir araziye bıraktılar.İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, annesinin sırtında 3 yaşındaki donmuş bebek cesediyle karşılaştı.Gana uyruklu Muhammed isimli bebek otopsi için Erzurum’a gönderildi. 

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