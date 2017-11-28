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3 ve 6 yaşındaki iki kardeş evlerinde ölü bulundu !

İzmir'in Konak İlçesi'nde yürekleri dağlayan bir olay yaşandı. 3 ve 6 yaşındaki iki kardeş evlerinde ölü bulundu.Eve dönen dedelerinin durumu farketmesi üzerine hemen yetkililere haber verildi.

28 Kasım 2017 Salı 13:02
3 ve 6 yaşındaki iki kardeş evlerinde ölü bulundu !

İzmir'in Konak İlçesi'nde meydana gelen üzücü olayda 3 ve 6 yaşındaki iki kardeş evlerinde ölü olarak bulundu.Vücutlarında herhangi bir darp izi bulunamayan kardeşlerin zehirlendikleri düşünülüyor.Çocukların ölüm nedeninin araştırılması için cansız bedenleri otopsiye gönderildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelelerinin ardından çocuklar  Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen iki kardeş kurtarılamadı.

Irmak Oral ve kardeşi Yunus Emre Oralın cansız bedenleri savcının incelmesinin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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