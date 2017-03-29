29 Mart Reyting Sonuçları Açıklandı Kim Birinci Oldu!Diriliş'mi?Kara Sevda'mı?

29 Mart Çarşamba Reyting Sonuçları Açıklandı. Kim Birinci Oldu. TRT1 Dizisi Diriliş Ertuğrul'mu?Yoksa Star Tv Dizisi Kara Sevda'mı yada Tv8'in fenomen yarışma programı Survıvor'mu işte 29 Mart Çarşamba Reyting Sonuçları açıklandı.

TRT1'in en çok izlenen dizilerinden Diriliş Ertuğrul 82.Bölümü ile Reyting sıralamasında kaçıncı oldu. yeni bölümde Helenanın hain olduğunu öğrenen Vasillus Helenayı öldürücekmi?Diriliş Ertuğrul yeni bölümü Reyting sıralamasında ka.çıncı oldu.

Star Tv'nin fenomen dizisi Kara Sevda yeni bölümde Asu'nun ortadan kaybolması Ve Mercan karekterinin diziye dahil olamsı Kara Sevda Dizsisinde nasıl bir reyting oranı yakaladı. Kara Sevda yeni bölümü ile Reytingelrde kaçıncı oldu.

Kanal D'nin yeni dizisi Evlat Kokusu 4.Bölümü ile Ekrana geldi. Zeyno'nun akbaşlara kafa tutması dizide nasıl bir reyting sonuçları verdi. Evlat Kokusu yeni bölümü reytinglerde kaçıncı oldu.

Fox tv'nin sevilen dizisi No 309 yeni bölümü gerçekelri öğrenen Leyla Onuru Affedecekmi? no 309 yeni bölümü ile reyting sıralamasında kaçıncı sırada yer aldı.

Atv'nin sevilen dizisi Bu Şehir arkandan gelecek yeni bölümü ile Reyting sıralamasında kaçıncı sırada yer aldı. Bu Şehir arkandan gelecek 13.bölümü Reyting sıralamasında kaçıncı oldu.