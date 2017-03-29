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28 Mart Salı Reyting Sonuçları Açıklandı Kim Birinci Oldu? Eşkıya mı? Anne mi?

28 Mart salı reyting sonuçları açıklandı. kim birinci oldu. Atv Dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'mı Star Tv Dizisi Anne'mi?Kanal D'nin yeni dizisi Kara Yazgı'mı?İşte 28 Mart Salı reyting sonuçları

29 Mart 2017 Çarşamba 00:07
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28 Mart Salı Reyting Sonuçları Açıklandı Kim Birinci Oldu? Eşkıya mı? Anne mi?

28 Mart Salı Reyting sonuçları açıklandı. Zirvenin sahibi kim oldu. Atv'nin en çok izlenen dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'mı?Atv'nin sevilen dizisi Anne'mi?Kanal D'nin yeni dizisi Kara yazgı'mı?Fox Tv'nin dizisi Muhteşem Yüzyıl Kösem'mi?Yoksa Tv8 yarışma programı Survıvor'mu?işte 28 Mart Salı reyting sonuçları

Atv'nin en çok izlenen dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümda Olmaz 63.bölümü nefesleri eksti önce Enderin vurulması sonra Masada Alpaslan'ın Ünal Kaplanı vurması reytingleri alt üst etti Eşkiya dünyaya hükümdar olmaz yeni bölümü ile Reytişnglerde kaçıncı oldu.

Star tv'nin sevilen dizisi Anne yeni bölümde sağlığına kavuşan Zeynep yeni bir hayat kurmayı başaracakmı?Turnanın yaşadığını öğrenen zeynep ne yapacak.star tv2nin dizisi Anne Yeni bölümü ile Reytinglerde kaçıncı oldu.

Kanal D 2nin yeni dizisi Kara Yazgı ilk bölümü ile izleyiciden tam not almayı başardımı?Başrollerinde güçlü oyuncu kadrosu bulunan Kara Yazgı ilk bölümü ile Reytinglerde kaçıncı oldu.

Fox tv'nin sevilen dizisi Muheteşeme yüzyıl kösem yeni bölümü ile reyting sıralamasında kaçınsı sırada kendine yer buldu.

Show tv'nin sevilen dizisi Aşk ve Gurur yeni gününde izleyicinin karşısına çıktı. Aşk ve Gurur yeni gününde izleyiciden tam not almayı başardımı?reytinglerde kaçıncı oldu.



Son Güncelleme: 29.03.2017 02:55
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