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27 Yaşında Kansere Yenildi!

 ORDU'da üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Efsun Savaşkan, 5 yıldır tedavi gördüğü lenf kanseri hastalığından yaşamını yitirdi.

19 Haziran 2017 Pazartesi 15:15
27 Yaşında Kansere Yenildi!

Ordu'nun Altınordu İlçesi'nde yaşayan, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi son sınıf öğrencisi Efsun Savaşkan, lenf kanserine yakalandı. Okulunu dondurarak tedavi görmeye başlayan Efsun Savaşkan, amansız hastalıktan bir türlü kurtulamadı. İstanbul Ümraniye Erdem Çakmaklı Hastanesi'nde tedavisi devam eden Savaşkan, dün yaşamını yitirdi.

Efsun Savaşkan'ın cenazesi memleketi Ordu'nun Altınordu İlçesi Orta Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Terzili Köyü aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazede taziyeleri kabul eden, kesme çiçek ve yumurta üreticisi baba Ferudun Savaşkan, "Kızımın çok hayalleri vardı, üniversite son sınıftaydı ve hastalığı nedeniyle okulunu dondurmuştu. Umudumuz çoktu, onu yaşatabilmek için çok mücadele verdik. Tek çocuğumdu, hastanede tedavi görürken durumu ağırlaştı. Malesef kurtaramadık" dedi.



Son Güncelleme: 19.06.2017 15:17
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