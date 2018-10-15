259 muhtar görevden uzaklaştırıldı 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilen 103 köy muhtarı ile 156 mahalle muhtarı olmak üzere toplam 259 muhtarını görevden uzaklaştırdı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu değerlendirilen, görevin niteliğiyle bağdaşmayan eylemleri olduğu görülen 103 köy muhtarı ile 156 mahalle muhtarı olmak üzere toplam 259 muhtar adli ve/veya idari işlemlerin tekemmülü ve halihazırda yürütmekte oldukları görevin hassasiyeti nedenleriyle haklarında nihai karar verilene kadar görevlerinde kalmalarının doğurabileceği telafisi imkansız sonuçlar dikkate alınarak geçici bir tedbir olarak 442 sayılı Köy Kanunu ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanuna istinaden İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu tarafından görevden uzaklaştırılmıştır."

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