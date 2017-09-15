Galeriler Videolar
İstanbul 27°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
108146
ALTIN
146.587
DOLAR
3.4320
STERLİN
4.6457
EURO
4.0974
Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü,...
Boşanma davasından önce buluşalım dedi, gelmeyince yaraladı
Boşanma davasından önce buluşalım dedi,...
Kilis'te geçici iş için uzun kuyruklar oluştu
Kilis'te geçici iş için uzun...
Şehit edilen korucunun cenazesinde teröre tepki!
Korucunun cenazesinde teröre tepki!
PKK'nın tuzaklanan patlayıcıları düzenlenen operasyonla ele geçirildi
PKK'nın tuzaklanan patlayıcıları düzenlenen operasyonla...

2,5 yaşındaki Roj bebek kamyonet kasasında boğulmak üzereyken kurtarıldı !

İstanbul'da mülteci krizi ... Aralarında 10 çocuk ve 38 göçmenin olduğu kamyonet kasasında insanlar boğulmaktan son anda kurtarıldı.

15 Eylül 2017 Cuma 09:32
2,5 yaşındaki Roj bebek kamyonet kasasında boğulmak üzereyken kurtarıldı !

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Aksaray’da WhatsApp’tan haberleştikleri kaçak göçmenleri, kapalı kasa bir kamyonete bindiren çeteyi takibe aldı. Fatih’ten hareket eden içinde Suriye ve Irak uyruklu 10’u çocuk, 48 göçmenin bulunduğu kapalı kasa kamyonete operasyon düzenlendi. gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre operasyonla, havasızlıktan bayılmaya başlayan göçmenler son anda kurtarıldı. Kamyonette yapılan aramalarda 2 adet şişme bot bulunurken, Suriye, İran ve Türk uyruklu uluslararası insan kaçakçılık çetesi üyesi 5 kişi gözaltına alındı. 48 göçmense geri gönderim merkezine teslim edildi.

Çete üyelerinin Meriç Nehri ve Bulgaristan üzerinden göçmenleri Avrupa ülkelerine götürmeleri karşılığında kişi başı 5 bin dolara anlaştıkları öğrenildi. Çete üyelerinin kişi başı 2 bin 500 doları peşin aldıkları belirlendi.

ROJ VE AİLESİ KURTARILDI

Operasyonda ölmek üzereyken kurtarılan 2.5 yaşındaki Roj Anvar, 2 yıl önce Bodrum sahilinde cesedi karaya vuran 3 yaşındaki Aylan bebeği hatırlattı. Ama kaderi onun gibi olmadı. Roj Anvar’ın, babası HASAN Halid ve annesi Jiman Zaim’in, DEAŞ mağduru olduğu ortaya çıktı. 2.5 yaşında ailesiyle ölüm yolculuğuna çıkan ailenin, 2016’da DEAŞ baskısı nedeniyle Suriye’den Van’a geldikleri belirlendi. Suriyeli ailenin bir süre Van’da kaldıktan sonra İstanbul’da Fatih’e yerleştikleri öğrenildi.

Roj Anvar ve ailesinin son 1 yıldır Fatih’te bir evin bodrumunda yaşadıkları belirtildi. İnşaatlarda çalışan baba Hasan Halid’in yeterli parayı biriktirmesinin ardından önce Yunanistan’a, oradan da Almanya’ya gitmek için göçmen kaçakçılarıyla anlaştığı belirtildi.

Kapalı kasa kamyonetin içinden kurtarılan 2.5 yaşındaki Roj, Bodrum sahilinde can veren Aylan’ı hatırlattı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Boşanma davası açan eşine 4 el kurşun sıktı !
Boşanma davası açan eşine 4 el kurşun sıktı !
CHP Lideri Kılıçdaroğlu 'gözaltı kararı' ile ilgili sert açıklamalarda bulundu !
CHP Lideri Kılıçdaroğlu 'gözaltı kararı' ile ilgili sert açıklamalarda bulundu !
Boşanma davasından önce buluşalım dedi, gelmeyince yaraladı
Boşanma davasından önce buluşalım dedi, gelmeyince yaraladı
HDP’li Aysel Tuğluk'tan 'cenaze' tepkisi !
HDP’li Aysel Tuğluk'tan 'cenaze' tepkisi !
Kilis'te geçici iş için uzun kuyruklar oluştu
Kilis'te geçici iş için uzun kuyruklar oluştu
Şehit edilen korucunun cenazesinde teröre tepki!
Şehit edilen korucunun cenazesinde teröre tepki!
Hakkari Yüksekova'da el yapımı bomba son anda farkedildi !
Hakkari Yüksekova'da el yapımı bomba son anda farkedildi !
PKK'nın tuzaklanan patlayıcıları düzenlenen operasyonla ele geçirildi
PKK'nın tuzaklanan patlayıcıları düzenlenen operasyonla ele geçirildi
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampus Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim