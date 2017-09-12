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21 ilde büyük FETÖ operasyonu : 63 şüpheli için gözaltı kararı verildi !

FETÖ'ye bir darbe daha.21 ilde başlatılan geniş kampsamlı operasyon sonucunda eski MİT personeli ve kriptolu imamlarında olduğu 63 kişi hakkında gözaltılı kararı verildi.

12 Eylül 2017 Salı 09:19
21 ilde büyük FETÖ operasyonu : 63 şüpheli için gözaltı kararı verildi !

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne mensup oldukları tespit edilerek kamu görevinden ihraç edilen ve haklarında suç duyurusunda bulunulan eski Milli İstihbarat Teşkilatı ( MİT) personeli ile bunlarla ilişkileri tespit edilen kripto imamlara yönelik 21 ilde başlatılan operasyonda, 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, FETÖ soruşturmaları kapsamında, 45 eski MİT personeli ile bunlarla irtibatları tespit edilen örgütün mahrem yapılanmasına dahil 18 kripto imam hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltı kararı kapsamında, MİT mensupları ve emniyet birimlerince, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında MİT'te FETÖ ile ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edilen ve haklarında suç duyurusunda bulunulan eski personel ile bunlarla örgütsel ilişkileri tespit edilen kripto imamların yakalanması için 21 ilde operasyon başlatıldı.

Yürütülen operasyonda şu ana kadar Ankara'da 32 adreste yapılan aramalarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Geçen yıl MİT'te yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 87 personel memuriyetten çıkarılmıştı. İhraç edilen 87 kişinin 52'si hakkındaki sorgulama sonuçları ve delillerden oluşan dosyalar savcılığa gönderilerek bu kişiler hakkında suç duyusunda bulunulmuştu.

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