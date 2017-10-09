2019 Seçimlerinde Aday Olacak İddialarına, Kılıçdaroğlu Olmalı Dedi

2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen iddialara yanıt verdi. Bu konuyla ilgili sessizliğini Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’e bozan Büyükerşen, şu anda aday olmayacağını belirten Kılıçdaroğlu'nun günümüz şartlarında aday olması gerektiğine vurgu yaptı.

'KILIÇDAROĞLU ADAY OLMALI'

Cumhurbaşkanı adaylığının şimdiden konuşulmasının erken ve gereksiz buluduğunu da belirten Büyükerşen, Erdoğan'ın ve Akşener'in aday olacağına değinerek Kılıçdaroğlu'nun da aday olması gerektiğini söyledi.

'GÜVENLİ ŞEHİRLER KONSEPTİ'

Büyükerşen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulmak üzere hazırlanan 'Mafya Raporu'nu da anlatarak, Avrupa Birliği'ne dahil ülkelerin ve diğer kalkınmış ülkelerin şehirlerinde 'Güvenli Şehirler Konsepti'nin ön plana çıktığını ve bu noktada devletin resmi güçlerinin ve yerel yönetimlerinin yeni görevleriyle ilgili yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi.