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2019'da kamu yönetimi de değişiyor!

2019 yılında yürürlüğe girecek olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile kamu yönetiminde ciddi değişiklikler yapılması planlanıyor. 

03 Ekim 2017 Salı 13:54
2019'da kamu yönetimi de değişiyor!

Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, yeni gelecek hükümet sistemi ile kamu yönetimini düzenleyen özel bir komisyon kurduklarını belirtti. 43 özel ihtisas komisyonu, 32 de çalışma grubundan oluşan komisyon ile her alanda dönüşüm hedefleniyor.
 

EHLİYET VE YETENEKLER ÖN PLANDA

Üst düzey kamu görevlilerini Cumhurbaşkanı'nın atamasını ön gören sistem, bürokratik gecikmeleri ortadan kaldırırken, bütçe hazırlama yetkisini de Cumhurbaşkanı'nda topluyor. Ehliyet ve yeteneklerin ön plana çıkacağı sistem ile görev değişimleri yapılırken performans baz alınacak.

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