2017 yılının en beğenilen Cuma mesajları

CUMA GÜNÜ DUA ve MESAJLARI

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

Rabbim yüreğini lütfundaki güzelliklerle doldururken, gözlerini günahlardan sakınsın. Ömrüne hizmeti yayarken, ruhunu açlıkla sınamasın. Efendimiz mahşerde amel defterini aldığında sana bakarak tebessüm etsin ve hoşgeldin desin. ve dilerim rabbimden seni kendi yolundan ayırarak ayrılık acısı tattırmasın. Rabbim seni öyle sevsin ki kulum senden razıyım desin.. CUMAMIZ MÜBAREK OLSUN

Çıkarsa kalbimde yara yarada dönüştürür bunu bir hayra.Sen sabretmesini bilirsen,yaradan düşürmez dara. Kaldır başını semaya aç ellerini mevlaya.Sen istemesini bilirsen mevlam cevap verir duaya.CUMA GÜNÜNÜZ MÜBAREK DUALARINIZ KABUL OLSUN.

Ne yaprağınız kurusun ne gönlünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun hher an ve her günki dualarınız kabul olsun CUMANIZ MÜBAREK OLSUN.

Anlatmaya dilde lisan yetmiyor, utancından durdu kalem gitmiyor, ne yapsak da bizde kusur bitmiyor; olmuşuz bir kere isyana tabi, kurtar bizi Yarabbi… Cumanız hayırlı ve mübarek olsun…

Allahim, Sen, benim Rabbimsin; Senden başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın; ben, Senin kulunum ve gücüm yettiğince Sana olan ahdime ve vaadime bağlıyım. İslediklerimin (kötülüklerin) şerrinden Sana sığınırım. Üzerimdeki nimetlerini itiraf eder; günahlarımı da ikrar ederim. Beni bağışla. Zira günahları bagışlayan ancak sensin. Cumamız Mübarek olsun Hayırlı nurlu cumalar.

Mübarek Cuma günü fazilet ve üstünlüğün ümmette ki kokusudur. Müminlerin eza, hasret ve keder dolu cumalarinda, varliklarin özü, sevdalarin en yücesi olan Sevgili Peygamberimiz Muhammed’imizi (s.a.v) maneviyatta cumalayanlardan olabilmemiz duasıyla. Hayırlı Nurlu Cumalar. Cumamız mübarek olsun.

Kalbimiz imana, gönlümüz islama, dilimiz Kur’ana, kulagimiz ezana, gözümüz nura, evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Amin. Hayirli Cumalar.

Güç ve kuvvet ancak kendisine has olan yüce ve büyük Allahim! Mahlukatin adedince, Zatiinin rizasi, arsinin agirligi ve kelimelerinin mürekkebince Hz. Muhammed (sas) ve O’nun ehli ve ashabi üzerine salat eyle. hayirli cumalar.

Kimi zamanlar vardir en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramidir böyle zamanlar. en güzel günün cuma bayramin olsun. duayla hayirli cumalar.

Allahim! Bilerek veya bilmeyerek isledigimiz hatalarimizi, günahlarimizi bagsla. Bizlere merhamet buyur. süphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. hayirli cumalar.

Belki kalbindir acıyan.. Belki bedenin.. Belki de ruhundur kıvranan.. Belki de bin bir türlü muamma.. Her ne durumda olursan ol diline yakışır bu DUA.. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimii.. YA RABBİ; Razı olmadığın şeylerden ne yapmışsak hepsini affet.. Dua ile.. CUMAMIZ MÜBAREK OLSUN..

Ey Rabbim. HAYRI VE ŞERRİ gerçekten ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine YÜREKTEN ’AMENNA’ diyebilmeyi, imtihanlarımızı EN GÜZEL ŞEKİLDE verebilmeyi, SENİN YOLUNDAN AYRILMAMAYI, seni GERÇEKTEN SEVENLERDEN olmayı bana ve SEVDİKLERİME nasip eyle….(amin) HAYIRLI CUMALAR..

Bu dünya fani sakın güvenme kimseye! Giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz! Gönlünüz iman cennet mekanınız olsun, hayırlı cumalar arkadaşlar.

Birgün dünyaya ait bir derdin olursa Rabbine dönüp benim büyük bir derdim var deme, derdine dönüp benim büyük bir RABBİM var de.. HAYIRLI CUMALAR..

BUGÜN BİR TREN KALKAR YÜREGİMDEN GÖKYÜZÜNE BUGÜN BİR DAMLA YAŞ DÜŞER SECCADEME VE BUGÜN DUALARIMIN BİRİNDE ADIN GECER ELBETTE YÜREGİMDEKİ DUAMA ORTAK ETTİM SENİSENDE DUANDAN EKSİK ETME BENİ HAYIRLI CUMALAR EY KULLAR

Çekme dünyanın kahrını kıl beş vakit namazını.Yarın kılarım diyenkerin bugün kıldık namazını*HAYIRLI CUMALAR*

Rabbim duali bir hayatyasayan,duasini hayatina tasiyan,baskalarin duasini alan ve duasi kabul olan kullardan eylesin insallah allah bizi affetsin.hayirli cumalar…

İmkanların bittiği yerde iman vardır, derdin ne kadar büyük olursa olsun’ derdinden büyük Allah vardır. Hayırlı Cumalar. .

Cumamız mübarek dualarımız ve töbelerimiz kabul olsun.Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun . Allah cumanızı kabul ve mübarek eylesin…

Cuma gibi günümüz var. Islam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

Rabbimiz! Güçsüzlüğümüzü ve Senin isteklerini yerine getirmedeki yeteneksizliğimizi Sana şikayet ediyoruz. Üzüntümüzü ve tasamızı da yalnız Sana arz ediyoruz. Özünün hakikati ve yüzünün nuru üzerine yemin ederiz ki, Sana duyduğumuz ihtiyaç, Senin zenginliğine denk! Sana olan ihtiyacımız Senin büyüklüğün kadar… Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur’an-ı Kerim’i, kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, sıkıntımızın ilacı yap. Hayırlı Cumalar

Kul nafilelerle bana durmadan yaklaşır, nihayet onu severim Bir kere de onu sevdim mi, artık o kulumun işiteceği kulağı olurum, göreceği gözü olurum (Kudsi Hadis) sevilen kullardan olmak duasıyla cumanız mübarek olsun.

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.

Rabbim! Benim hatalarımı, bilmeden yaptıklarımı, işimde aşırıya gitmemi ve Senin benden çok daha iyi bildiğin hallerimi af eyle. Yüce Allah’ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, hatâen; kasıtlı yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle! (Amin) . Hayırlı Cumalar Dilerim.

Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun…

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sende dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun..

-Rabbim sen unutan kullarından etme bizi,dara düşünce hatırlayan kullardan etme bizi yüce rabbim seni her vakit anan kullardan eyle bizi Cumanız Mübarek Olsun

-Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur’an-ı Kerim’i, kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, sıkıntımızın ilacı yap Hayırlı Cumalar

-Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri. Amin. Cumamız Mübarek Olsun.

-Allah yolundan ayrılmayalım ne kadar sabrınızı zorlasalar da karşılarında gene sabır bulacaklardır Hayırlı Cumalar

-Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun Cumanız Mübarek Olsun

-Cuma günleri,duanın kabul olacağı bir an vardır. Cuma’nın gündüzü,gecesinden daha kıymetlidir Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah

-Cumamız mübarek, dualarımız ve tevbelerimiz kabul olsun …