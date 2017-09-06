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2017 Polis Alım ilanı yayınlandı! 13 bin polis ne zaman alınacak

Merakla beklenen 2017 polis alım ilanı yayınlandı. 13 Bin polis memuru alımı gerçekleştirilecek. Yeni polis alımında ön lisans ve lisans mezunu alım yapılacak.

06 Eylül 2017 Çarşamba 14:00
2017 Polis Alım ilanı yayınlandı! 13 bin polis ne zaman alınacak

Günlerdir beklenen Pomem alımları ilanı duyuruldu. Buna göre 2017 yılında yapılacak 21. Pomem alım ilanı yayınlandı. 

Polis Akademisi başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde gerçekleşecek 21. dönem Pomem alım ilanı resmen duyuruldu. Buna göre önlisans mezunu 10 bin erkek, Bin kadın, önlisans mezunu 1800 erkek ve 200 kadın olmak üzere toplam 13 bin polis adayı alımı gerçekleştirilecek.

21. Dönem POMEM şartları neler?

Polis akademisi tarafından alınan 21. dönem POMEM alımları için online başvuru tarihleri, şartlar ve belgeler ilerleyen zamanlarda açıklanacak. Haber24 olarak tahmin ediyoruz ki Eylül'ün sonunda net ilan yayınlanacak.

POMEM Yaş sınırı kaç olacak?

2017 POMEM alımında yaş sınırı en az 18 olurken en fazla 30 yaşından gün almamış olmak gerekecek. Yani 2017 alımında en az 31 Aralık 1988 doğumlulardan sonrakiler alınacak. Bu da 1 Ocak 1989 doğumlulardan başlayacağı anlamına geliyor. Ancak yaşın 32 olması için büyük bir bastırma söz konusu.

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