2001'den Beri Tıp Dünyasında Bir İlk: Prof. Dr. Feyza Darendeliler Ödül Aldı

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feyza Darendeliler pediatrik endokrin alanına ulusal ve Avrupa düzeyinde yaptığı katkılar nedeniyle “Outstanding Clinician Award” ödülünü aldı. 2001 yılından bu yana tıp dünyasına sunulan bu ödül böylece ilk defa bir Türk hekimi tarafından kazanılmış oldu.

Prof. Dr. Feyza Darendeliler’e ödülü Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen Uluslararası Çocuk Endokrinoloji Kongresinde (IMPE 2017)’de ESPE (Avrupa Pediatrik Endokrinoloji Derneği) tarafından törenle verildi.

Aynı zamanda Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Başkanı olan Prof. Dr. Feyza Darendeliler, çocuk endokrinolojisi alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor.

FEYZA DARENDELİLER KİMDİR?

Feyza Darendeliler 1996 yılından bu yana İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anablim Dalı, Pediatrik Endokrinoloji Büyüme ve Gelişme Bilim Dalında Prof. olarak çalışmaktadır. Pediatri ve pediatrik endokrinoloji eğitimini de aynı bölümde yapmıştır. 2007’den itibaren Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. 1988-89’da 1 yıl süre ile University College of London, The Middlesex Hospital, Pediyatrik Endokrinoloji Ünitesinde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Ulusal Pediatrik Endokrin derneği üyeliği ve Türkiye Milli Pediatri derneği yönetim kutulu üyeliği yanı sıra, ESPE (Avrupa Pediatrik Endokrinoloji derneği) , Endocrine Society ve ISPAD (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes) üyelikleri vardır. 2009 yılında ESPE yönetim kuruluna seçilmiştir. Esas ilgi alanları büyüme, boy kısalıkları, ergenlik ve ergenlik bozuklukları olup, bu konularda çeşitli ulusal ve uluslar arası yayınları, bildirileri ve atıfları vardır. Ulusal ve uluslar arası çok merkezli projelerde ve TÜBİTAK destekli projelerde yürütücü olarak görev almıştır. Halen ‘Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology’ dergisinin editörlüğünü yapmaktadır.

Bilimsel araştırmaların yanı sıra tıp eğitimi alanında çeşitli çalışmaları vardır. 1997-2000 yılları arasında Tıp Eğitimi Araştırma ve uygulama Merkezi Müdürlüğünü yapmıştır. Ayrıca ulusal pediatrik ve pediatrik endokrin board çalışmalarında yer almaktadır. Ekim 2009’da İÜ Eğitim koordinatörlüğüne atanmıştır.