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20 İlde Jandarmaya FETÖ Operasyonu

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 20 ilde jandarmaya FETÖ operasyonu düzenlendi.

05 Haziran 2017 Pazartesi 11:51
20 İlde Jandarmaya FETÖ Operasyonu

ANKARA Cumhiyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ik ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Ankara merkezli 20 ilde yapılan operasyonda 16 subay ve 19 astsubay olmak üzere 35 muvazzaf Jandarma personeli gözaltına alındı. 


Ayrıntılar Geliyor... 



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