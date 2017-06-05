ANKARA Cumhiyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ik ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Ankara merkezli 20 ilde yapılan operasyonda 16 subay ve 19 astsubay olmak üzere 35 muvazzaf Jandarma personeli gözaltına alındı.
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20 İlde Jandarmaya FETÖ Operasyonu
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde 20 ilde jandarmaya FETÖ operasyonu düzenlendi.
05 Haziran 2017 Pazartesi 11:51
ANKARA Cumhiyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ik ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Ankara merkezli 20 ilde yapılan operasyonda 16 subay ve 19 astsubay olmak üzere 35 muvazzaf Jandarma personeli gözaltına alındı.