20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması kura ile yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını kura çekilişi ile gerçekleştirdi. Elektronik ortamda yapılan kura çekilişi sonucu atanan öğretmenler büyük sevinç yaşadı.



Milli Eğitim Bakanlığı'nda yapılan kura çekilişine Bakan Ziya Selçuk'un yanında, atama bekleyen öğretmenler ve aileleri katıldı. Kura çekilişi öncesi konuşan Bakan Selçuk, salonda öğretmen adaylarının gözlerindeki heyecanı gördüğünü söyleyerek, atandıktan sonra da aynı heyecanla görevlerine devam etmeleri tavsiyesinde bulundu. Bakan Ziya Selçuk, 20 bin yeni öğretmeni milli eğitim kadroları arasında görmenin kendisini de heyecanlandırdığını kaydederek, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız bize güç katacaklar ve Türkiye'de bütün çocuklarımızın daha güzel hizmet alması, daha güzel eğitim-öğretim imkanı sağlanması açısından katkı sağlayacaklar. Sorumluluklarımızın farkındayız. Bütün öğretmenlerimizin, yapacağımız çalışmalarda verdiği katkılarla, onların omuzlarında bu sistemin yükseleceğinin farklındayız" dedi.



'ARKADAŞLARIMIZ KENDİLERİNİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEK'

Yeni atanan öğretmenlerin, "Asla mezun olmayacağız, sürekli kendimizi geliştireceğiz, çok daha büyük katkılar sağlayacağız sisteme" şeklinde bir inanç geliştirmeleri gerektiğini aktaran Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Bu gençlerimizi yetiştiren anne babalarımıza emeklerinden dolayı büyük şükran borçluyuz. Bu bir millet, ülke ödevidir. Bu çocuklara hizmet aşkıdır. Öncelikle bu atama işleminde ataması gerçekleşecek olan öğretmen arkadaşlarımızın kendilerini geliştirmeye devam ederek bu işi yapmalarının altını bir kez daha çizmek istiyorum. Siz burada bu heyecanınızı meslek hayatınız boyunca korursanız o zaman inanın Türk eğitim sistemi çok büyük mesafeler alacaktır. Atandıktan sonra bir yavaşlama olursa yaptığımız işin hakkını, hukukunu teslim etmemiş olacağız. Bütün çocuklarımız için kurduğumuz çift kanatlı insan tasavvurumuza hizmet etme yolunda göstereceğiniz gayretler için şimdiden teşekkür ediyorum. Bu heyecanınızı hayatınız boyunca korumanız dileğini tekrar ediyorum."



ELEKTRONİK ORTAMDA KURA ÇEKİLİŞİ YAPILDI

Bakan Selçuk'un konuşması ardından atama bekleyen teyzesi için salona gelen Ümmügülsüm Kamacı'nın butona basmasıyla 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması elektronik ortamda gerçekleşti. Ataması yapılan öğretmenler, salonda büyük sevinç yaşadı. Sevinç gözyaşı döken öğretmenler, yakınlarına sarılarak mutluluklarını paylaştı.

Yozgat'a atandığını ekranda gören Kimya Öğretmeni Fatma Dağdelen (28), eşi Arda Dağdelen'e sarılarak, "Özel sektörde 6 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Devlette de faydalı olacağıma inanıyorum. 1 yıldır atanmayı bekliyordum. Umarım herkes bu sevinci yaşar" dedi.

Adıyaman'da olan kardeşi Seda Kahraman'ın ismini ekranda gören ablası, gözyaşlarına boğularak kardeşini telefonla arayıp atandığı haberini verdi. Büyük sevinç yaşayan Seda Kahraman, "Allahıma şükürler olsun" direk kardeşine teşekkür etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Ziya Selçuk'un konuşması

-Rakamlar

-Kura çekimi

-Röportajlar

-Ağlayanlar

-Sevinenler

-Detaylar

Haber:Nursima ÖZONUR-Kamera:Muhammet BAYRAM/ ANKARA, ()