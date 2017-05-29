2 Kardeş Kazada Can Verdi!

KAYSERİ'nin Sarız İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında takla atan araç içinde sıkışan iki kardeş öldü.



Kaza, Kayseri'nin Sarız İlçesi Kıskaçlı Mahallesi Dokuzdolambaç Mevkii'nde meydana geldi. 33 yaşındaki Mustafa Şahan yönetimindeki içinde ağabeyleri 51 yaşındaki Ali Şahan ile 37 yaşındaki Kerim Şahan'ın da bulunduğu 46 LE 535 plakalı otomobil, Kahramanmaraş'tan Kayseri yönünde giderken sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.



Otomobil içinde sıkışan 51 yaşındaki Ali Şahan ve kardeşi 37 yaşındaki Kerim Şahan kaza yerinde öldü. Kazadan yaralı kurtulan sürücü Mustafa Şahan ise, Sarız Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.