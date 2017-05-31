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198 Kilo Esrara 12 Tutuklama!

Narkotik Polis, İzmit ve İstanbul'da düzenlediği operasyonla 198 kilo 829 gram esrar, 632 adet uyuşturucu hap ele geçirdi, olayda 12 kişi tutukland

31 Mayıs 2017 Çarşamba 11:33
198 Kilo Esrara 12 Tutuklama!

KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'nün, İzmit ve İstanbul'da düzenlediği operasyonla 198 kilo 829 gram esrar, 632 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 12 kişi tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan İzmit'e uyuşturucu getirilerek piyasaya sürüleceğinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledi. İstanbul ve İzmit'te düzenlenen operasyonlarla 12 kişi gözaltına alındı. Yakalanan kişilerin İzmit ve İstanbul'da bulunan evlerinde yapılan aramalarda 198 kilo 829 gram esrar, 632 adet uyuşturucu hap, 4 adet tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca tutuklanan kişilerden uyuşturucu temin eden 8 kişi hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı.



Son Güncelleme: 31.05.2017 15:52
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