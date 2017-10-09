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15 Temmuz Şehitler Köprüsü Davasının ilk duruşması bugün başladı!

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul'da şehit sayısının en fazla olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin, 135'i tutuklu olmak üzere 143 asker hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün başladı.

09 Ekim 2017 Pazartesi 10:46
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Davasının ilk duruşması bugün başladı!

ERDOĞAN, YOL ARKADAŞIM DEMİŞTİ

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü'nün karşısında bulunan binada 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada, darbe girişimi gecesi köprüde oğlu Abdullah Tayyip ile şehit edilen, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana reklamcısı olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yol arkadaşım dediği Erol Olçok'ın eşi Nihal Olçok'un da aralarında bulunduğu çok sayıda müşteki duruşmaya katıldı. Ak Parti Milletvekili Ravza Kavakcı ve eski Ak Parti İstanbul Milletvekili sanatçı Uğur Işılak'da duruşmada yerlerini aldı. 

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Sabah saat 10.00'da başlayan duruşmada jandarma, mahkeme salonunun dışında ve içinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Sanıkların kimlik tespiti ile başlayan mahkemede, olaylara ilişkin hazırlanan 52 sayfalık iddianamede, darbeci askerlerin stratejik öneme sahip köprüyü tek yönlü kapatarak ele geçirmeye çalıştıkları anlatıldı.

İddianamede aralarında subayların da bulunduğu 30 rütbeli asker, 47 askeri öğrenci olmak üzere toplam 135'i tutuklu 143 şüpheli yer alıyor. Şüphelilerin "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs","Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve 34 kişinin öldürülmesine ilişkin "Nitelikli kasten öldürme" suçlarından toplam 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca şüphelilerin bu suçlar dışında "Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma", "Kasten nitelikli öldürmeye teşebbüs", "Silahlı kasten yaralama", "Kamu malına zarar verme", "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçlarını da işledikleri ve bu suçlardan ayrıca cezalandırılmaları isteniyor.

7 DARBECİ ASKER ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

15 Temmuz gecesi yapılan darbe girişiminde köprüde yaşanılan olaylarda 2'si er, 5'i rütbeli olmak üzere 7 darbeci asker öldürüldü. Aynı gece köprüye giden ancak olayın vahametini anladıktan sonra geri dönen er ve astsubay olmak üzere toplam 8 asker de tutuksuz şüpheli olarak iddianamede yer alıyor.

Dava, 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Cezaevi'nin karşısındaki duruşma salonunda, 9-10-11-12 Ekim tarihlerinde görülmeye devam edilecek. 

Son Güncelleme: 09.10.2017 11:15
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