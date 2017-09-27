15 şehidimiz için, 15 bloklu 'Anıt Durak'

Geçen yıl 17 Aralık'ta gerçekleşen hain saldırıda şehit düşen 15 askerin anısını yaşatmak için, patlamanın olduğu cadde üzerine anıt durak yapılıyor.

Bu proje ile Talas Bulvarı üzerinde şehit olan 15 askerimizin anısı yaşatmak istediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, anıt durağın, Erciyes Üniversitesi durağının yerine uygulanacağını söyledi.

15 şehidi temsilen 15 blok

Önümüzdeki hafta yapımına başlanacak olan anıt durak, şehitlerimizi temsilen 15 bloktan oluşacak. Her bir blogun üzerine şehitlerimizin isimleri, doğum tarihleri ve doğum yerleri yazılıp, özel ışıklandırma ile aydınlatılacak. Oturma birimleri ise şehitlerimizin anısına saygı nedeniyle durağın yanında yer alırken, acı olayı anlatan bir de metin bulunacak.

Daha önce de Talas Bulvarı'na Kayseri halkı ve CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın girişimleri ile şehitlerimiz için anıt yapılmak istenmiş ancak izin verilmemişti.

Ne olmuştu?

17 Aralık 2016'da sabah saatlerinde Talas Bulvarı Erciyes Üniversitesi önünde bomba yüklü otomobilin infilak ettirilmesi sonucu gerçekleşen hain terör saldırısında 15 askerimiz şehit olmuştu. Çarşı iznine çıkan askerlerin hedef alındığı saldırıda bir canlı bombanın araçla askerlerin bulunduğu halk otobüsünü takip ettiği ve ardından saldırıyı gerçekleştirdiği saptanmıştı.