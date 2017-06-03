15 Kişilik Minibüste 50 Kaçak Yakalandı!

BİTLİS’in Ahlat İlçesinde yol kontrolü yapan Jandarma ekipleri tarafından 15 kişilik minibüste, yurda kaçak yollarla giriş yapan 50 kaçak yakalandı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları yol kontrolleri sırasında bir minibüsü durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Ekiplerin 15 kişilik minibüste yaptığı aramada, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 34 Afganistan, 15 Pakistan ve 1 Somali uyruklu toplam 50 kaçak yakalandı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.