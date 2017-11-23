1,5 Kilo esrarı sobaya atıp yakan aile , sızdı kaldı !

Adana'da uyuşturucu operasyonları çerçevesinde bir eve düzenlenen baskında skandal görüntüler ortaya çıktı.Adana'da 5 kişilik aile polis baskını sırasında yaklaşık 1,5 kg esrarı sobaya atıp yakınca evde sızıp kaldı.

Bu skandal olayın Adana'nın Çukurova ilçesi, Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldiği öğrenildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıldığı öğrenilen eve şafak vaktinde operasyon düzenledi.Polislerin geldiğini duyan ev halkı ellerinde esrarın hepsini sobaya atarak yaktı.1 kilo 400 gram kadar bulunan esrarı yakan aile sobadan çıkan dumandan etkinelerek sızıp kaldı.

İçeri giren polisler zanlıları uyurken yakaladı.Ev içerisinde bulunanlardan biri ise sobayı üşüdükleri için yaktıklarını söyledi.

Zanlılar ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.