14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU TACİZ EDEN SAPIK YAKALANDI

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () BAŞAKŞEHİR'de yolda yürüyen 14 yaşındaki kız  çocuğunu taciz eden  şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Olay geçtiğimiz günlerde Bahçeşehir Boğazköy Parkı'nda yaşandı. 14 yaşındaki B.Y'yi yürüdüğü...

14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNU TACİZ EDEN SAPIK YAKALANDI



Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () BAŞAKŞEHİR'de yolda yürüyen 14 yaşındaki kız  çocuğunu taciz eden  şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Olay geçtiğimiz günlerde Bahçeşehir Boğazköy Parkı'nda yaşandı. 14 yaşındaki B.Y'yi yürüdüğü sırada Murat Ş., arkadan yaklaşarak  elle taciz etti. Kızı ağaçlık alana çekmeye başlayan kişi, kızın çığlık atması üzerine kaçtı. O anlar ise bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Bir kameranın kendisini görüntülediğini fark eden tacizci elindeki cisimle kamerayı sökmeye çalıştı. Görüntüleri inceleyen Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tacizcinin kimliği ve yerini tespit etti.  Murat Ş., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Gözaltına alınan tacizci emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
GÜvenlik kamera görüntüleri
Tacizcinin getirilişi
Tacizcinin adliyeye sevk edilişi
karakol ve amirlikten görüntü
diğer detaylar

 

 

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