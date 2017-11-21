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13 Yıllık hemşireden 'yok artık' dedirtecek olay !

Uzun yıllardır İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Mail Ö.'den yok artık dedirtecek bir olay ..Eskiden yatakhane sorumlusu olduğu öğrenilen Mail Ö'nün 2004 yılından beri kamuya ait yatakhanede ailesini barındırdığı ortaya çıktı.

21 Kasım 2017 Salı 10:43
13 Yıllık hemşireden 'yok artık' dedirtecek olay !

13 yıldır  İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Mail. Ö.'den yok artık dedirtecek bir olay ...Uzun yıllar boyunca hemşire olarak görev yapn Mail. Ö'nün daha eskiden yatakhane sorumlusu olduğu öğrenildi.

Yatakhane sorumlusu iken kamuya ait yatakhaneye ailesini yerleştiren Mail. Ö'nün bu hareketi yıllar sonra farkedilebildi.Sadece bekar kadın hemşirelere tahsis edilen yatakhanede tek kişilik odalara tüm ailesini sığdırdığu öğrenildi.

İddia edilen bilgilere göre yatakhaneye yerleşen ailenin kazan dairesinde kümes hayvanlarının da olduğu öğrenildi.. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü durumu farkeder farketmez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.13 yıllık hemşire kamu malına zarar vermekten yargılanacak.

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