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13 Yaşındaki Kız Kardeşini Hamile Bırakan Şahıs Tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde 13 yaşındaki kız kardeşini hamile bırakan 16 yaşındaki ağabeyi tutuklandı. Olay küçük kızın karın ağrısı şikayeti ile ortaya çıktı.

10 Haziran 2017 Cumartesi 12:10
13 Yaşındaki Kız Kardeşini Hamile Bırakan Şahıs Tutuklandı

MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 13 yaşındaki kızın hamile olduğu ortaya çıktı. Küçük kıza tecavüz ederek hamile bıraktığı iddiasıyla gözaltına alınan 16 yaşındaki ağabeyi tutuklandı.

Yakınları tarafından geçen perşembe günü 75'inci Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne götürülen ortaokul öğrencisi S.T.'nin, 8 haftalık hamile olduğu belirlendi. Bunun üzerine polise bilgi verildi. Psikolog denetiminde ifadesi alınan S.T.'nin, ağabeyi O.T.'nin 2 yıldan bu yana tütün tarlasında ve evde kendisine tecavüz ettiğini, kimseye söylememesi konusunda tehdit ettiğini söylediği belirtildi. S.T.'nin anne ve babası ile ağabeyi O.T., gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İfadeleri alınan anne ve baba serbest bırakıldı. O.T., işlemleri tamamlanınca sevk edildiği adliyede tutuklandı.

SAVCILIK KARARIYLA KÜRTAJ

S.T.'nin savcılık kararı ve ailenin rızasıyla bebeğinin alınması için sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerinin denetiminde kontrol altına alındığı ve bir devlet hastanesinde kürtaj yapılarak çocuğunun alınmasına karar verildiği belirtildi.

Olayın ardından S.T.'nin anne ve babanın Milas'ı terk ettiği, başka bir ildeki yakınlarının yanına gittiği belirtildi.



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