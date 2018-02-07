120 Kişiyle Midye Dolma Operasyonu

Beyoğlu Belediyesi ekipleri sağlıksız şartlarda midye dolma yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda midye dolmaların Tarlabaşı’ndaki metruk binalarda sağlıksız koşullarda yapıldığı belirlendi.



Alınan izinlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Beyoğlu Zabıtası, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Beyoğlu İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde baskın düzenledi.



120 kişinin katıldığı baskınlarda yaklaşık 2 ton midye dolmaya el konuldu.Beyoğlu Zabıtası tarafından çekilen görüntülerde midyelerin sağlıksız şartlarda yapıldığı görüldü.