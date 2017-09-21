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12 yıl önce belirlenen idari sınır, içme sularını kuruttu: 120 haneli köy susuz!

Bitlis'in merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2002 yılına kadar aynı muhtarlık tarafından yönetilen Ekizler Köyü ile aynı büyüklükteki Uran Köyü, alınan kararla ayrıldı ancak Ekizler Köyü'nün kullandığı içme suyu kaynağı, Uran Köyü sınırları içerisinde kaldı. 120 haneli köy, içme suyu sorunu çekiyor.

21 Eylül 2017 Perşembe 12:02
12 yıl önce belirlenen idari sınır, içme sularını kuruttu: 120 haneli köy susuz!

Bitlis’in Mutki İlçesi'ne bağlı Ekizler Köyü, 12 yıl önce belirlenen yeni idari sınırlar nedeniyle içme suyu sorunu çekiyor. Köy Muhtarı M. Şirin İlgörmüş, içme suyu kaynağının, daha önce kendilerine bağlı Uran köyü sınırları içerisinde kalması nedeniyle bu sıkıntıyı çektiklerini belirtirken, Kaymakamlık yetkilileri, Ekizler Köyü'nün su sorununu sondaj çalışması yaparak gidereceklerini söyledi. 

Bitlis'in merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve 2002 yılına kadar aynı muhtarlık tarafından yönetilen 120 haneli Ekizler Köyü ile aynı büyüklükteki Uran Köyü, alınan kararla ayrıldı. 2005 yılında iki köyün idari sınırları çizildi. Sınırlar çizilirken, Ekizler Köyü'nün de kullandığı içme suyu kaynağı, Uran Köyü sınırları içerisinde kaldı. Yapılan başvurular üzerine 2 ay önce borular çekilerek Ekizler Köyü'ne içme suyu verildi. Bir süre sonra Uran Köyü sakinleri, arazilerini susuz kaldığını öne sürererek Mutki Kaymakamlığı'ndan suyun kesilmesini istedi.  

Köye su getiren borular kimliği belirsiz kişilerce kırıldı

Köyler arasındaki içme suyu problemleri devam ederken, geçen hafta Ekizler Köyü'ne su getiren borular kimliği belirsiz kişilerce kırıldı. Zor durumda kalan ve dere suyu kullanmaya başlayan köylüler, bu sorunun çözülmesini isterken, Uran Köyü Muhtarı M. Şirin İlgörmüş, mahkemeye başvuduklarını söyledi. İlgörmüş, şöyle dedi:

"Yaz aylarında dışarıdan gelenlerle birlikte 1500 nüfusa ulaşan köyümüzde 300'e yakın öğrencimiz bulunuyor. Şu anda köyümüz susuz ve zor durumda. Köyde dere suyu kullanıyoruz. Bu da sağlıklı değil. 2 ay önce kaymakamlık ve valiliğin onayı ile 6-7 kilometre uzaklıktan boru döşeyip, köyümüze içme suyu getirdik. Köylü temiz su içmeye başladı. Uran Köyü tarafından tek taraflı yapılan itirazın ardından köyümüze gelen içme suyu şebekesinin boruları kırıldı ve suyumuz kesildi. Oysa ki, bizim 1946 yılındaki kayıtlarımız mevcut. Muhtarlıklarımız birdi. 40-45 yıl birlikte yaşadık. 2005 yılında yapılan idari sınır çalışması nedeniyle köyümüz susuz kaldı. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Hem eski kayıtlara göre sınırların yeniden belirlenmesini, hem de köyün mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz."

Mutki Kaymakamlığı sorunun Ekizler Köyü'nde yapılacak sondaj çalışması ile giderileceğini söyledi. Kaymakamlık yetkilileri, gerekli tüm duyuruların muhtarlıklara bildirildiğini, sondaj çalışmasının ardından elektrik giderleri konusunda yardımda bulunulacağı belirtildi. 

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