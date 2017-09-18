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12 yaşındaki Hüseyin Cersim: 'Bizim için okuldan önce, karnımızı doyurmak geliyor'

Türkiye'de yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda zil çaldı, öğrenciler sınıfları doldurdu. İzmir'de yaşayan Suriyeli 12 yaşındaki Hüseyin Cersim ise okul yerine ailesinin geçimine katkıda bulunabilmek için her sabah olduğu gibi yine çöp toplamaya çıktı.

18 Eylül 2017 Pazartesi 15:21
12 yaşındaki Hüseyin Cersim: 'Bizim için okuldan önce, karnımızı doyurmak geliyor'

Türkiye'deki milyonlarca öğrenci, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla, yaz tatili ardından tekrar okula, arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Ailesi ile birlikte, Suriye'deki iç savaştan kaçıp İzmir'e yerleşen 12 yaşındaki Hüseyin Cersim, okul yerine ailesinin yaşam kavgasına katkı sağlamak için, her sabah olduğu gibi bugün de el arabasıyla, kent sokaklarında çöp tenekelerinden hurda toplamaya çıktı. Suriye'de 2 yıl ilkokul eğitimi aldığını ancak, savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalınca eğitimine ara verdiğini belirten Hüseyin, şöyle dedi:

"İzmir'in Basmane semtinde yaşıyorum. 7 kardeşiz. Her sabah mahallemizdeki diğer Suriyeli arkadaşlarım gibi ben de çöp toplamaya çıkıyorum. Çalışmaktan başka çare yok. Çöp toplayan diğer arkadaşlarımla aramızda rekabet var. Erken kalkıp çöp tenekesine ulaşan daha şanslı oluyor. İşler iyi olduğunda günde 10-15 TL arasında para kazanabiliyorum. Bizim için okuldan önce, karnımızı doyurmak geliyor."

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