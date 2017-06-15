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10 Yıl Boyunca Kız Kardeşine Oral Seks Yaptıran Şahıs Tutuklandı

 BURSA'da kız kardeşi 19 yaşındaki A.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen tutuksuz sanık 28 yaşındaki K.K. çıktığı ilk duruşmada tutuklandı.

15 Haziran 2017 Perşembe 11:40
10 Yıl Boyunca Kız Kardeşine Oral Seks Yaptıran Şahıs Tutuklandı

A.K., geçen yıl Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na başvurarak, aynı evde kaldıkları bekar olan ağabeyi K.K.'nin merkez Osmangazi İlçesi'nde, A.K. isimli genç kız,2007 yılından itiraben kendisine çeşitli tarihlerde cinsel istismarda bulunduğunu oral sekse zorladığını iddia etti. Başlatılan soruşturma sonunda gözaltına alınan K.K.. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
 
Hakkında Bursa 5'inci Ağır Ceza MAhkemesi'nde 'çocuğa cinsel istismar' ve 'nitelikli cinsel istismar' suçlarından 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan K.K.'nin yargılanmasına başlandı. Çıktığı ilk duruşmada yaşadıklarını ağlayarak anlatan A.K., ağabeyinden şikayetci olduğunu söyledi. Kardeşinin gerçekleri söylemediğini öne sürelen K.K., şöyle dedi:

"Aileme ait tekstil atölyesinde çalışıyorum. Son zamanlarda sıkca canlı bahis oynamaya başladım. Başka bir şirkette çalışan kız kardeşimden para istiyordum. Hatta bana vereceği parayı, ATM'de hesabıma yatırmasını söylüyordum. O da bozuluyordu. Ne zamana kadar ATM'ye para yatıracağı' diye soruyordu. Bende, 'para kazanana kadar' diyordum. Bu yüzden bana iftira atmış olabilir."

Duruşmada tanık olarak dinlenen anne N.K., gerçeği A.K.'nin yaşadıklarını anlattığı ablasından öğrendiğini söyledi. Duruşma sonrası mahkeme heyeti K.K.'nin tutuklanmasına karar verirken duruşmayı erteledi.



Son Güncelleme: 15.06.2017 11:53
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