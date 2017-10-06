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1 yaşındaki oğlunun elinde sigara söndürdü !

Adana'da korkunç olay ... Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen bir kişi, eşine ve 1 yaşındaki oğluna işkence yaptığı öğrenildi.

06 Ekim 2017 Cuma 11:49
1 yaşındaki oğlunun elinde sigara söndürdü !

Adana'nın Merkez ilçesinde kan donduran olayların yaşandığı öğrenildi.

Pazarcılık yapan Bilal G., 6 yıl önce Ö.G. iile birbirleriini severek evlendi. Çiftin yaşları 1 ile 5 arasında olan 4 çocuğu bulunuyor.İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı olan Bilal G. her akşam eve geldiğinde çocuklarını dövüp onlara işkence ediyor.Bunlara karşı koymaya çalışan anne Ö.G. ise önce darp ediliyor sonra zorla ilişkiye zorlanıyordu.Sürekli eşine şiddet uygulamaya başlayan Bilal G. son olarak 1 yaşındaki çocuğunun parmağında sigara söndürdü.Bu olanlara daha fazla dayanamayan anne olayı polislere aktardı.Polislere ifade veren anne Ö.G 6 yıllık eşinin kendisinin ve çocuklarının yanında uyuşturucu içtiğini ,çocuklarını sürekli dövdüğünü ve kendisiyle zorla ilişkiye girmek istediğini söyledi.Gözaltına alınan uyuşturucu bağımlısı Bilal G ise bu iddiaları kabul etmedi.

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