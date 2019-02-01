1 ayda 28 terörist etkisiz hale getirildi

Jandarma Genel Komutanlığı, terörle mücadelede son 1 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 28 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın twitter hesabından yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı'nca; terörle mücadele harekâtı kapsamında, 01-31 Ocak 2019 tarihleri arasında yurt genelinde yapılan operasyonlar sonucu toplam 28 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Operasyona çıkan askerlerin helikopterden inişi
ANKARA, ( )