Zonguldak’ta Köpeği Ağaca Bağlayıp Döverek Öldürdüler İddiası

Zonguldak’ta yaşandığı iddia edilen korkunç bir olay gündeme bomba gibi düştü. Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, sosyal medyada görüntülenen köpeğe işkence videosu ile ilgili olarak bu şekilde bir durumun Zonguldak’ta tespit edilemediği ancak araştırmaların devam ettiği ifadelerinde bulunuldu. Görüntüleri izleyenler şoka uğradı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran ve korkunç görüntüler sergileyen olay, insanları dehşete uğrattı. Köpeğe işkence edilen bir videonun internette dolaşması ile ilgili Emniyet ve Jandarma ekipleri konu ile ilgili detaylı araştırmalar yapmaya başladı. Kan donduran olay insanlardan büyük tepki topladı. Valilik ise o şahsın il sınırları içinde görülmediğine dair açıklamalarda bulundu. İşte konu ile ilgili en güncel detaylar…

Valilik ise ilgili olay hakkında Zonguldak’ta böyle bir olayın tespit edilemediği açıklamasına yaparken Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından araştırmaların devam ettiği bilgisini de verdi. Sosyal medyada gündem olan ve kan donduran görüntülerde bir şahsın, köpeği ağaca bağlayıp dakikalarca dövdüğü ve ardından zavallı Köpeğin orada can verdiği izleniyordu. Bu görüntülerin çekildiği yer olarak Zonguldak gösterildi. İddiaların ardından Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü’nün ve İl Jandarma Komutanlığı’nın şehir genelinde detaylı bir çalışma başlattığı öğrenildi. Yaşanan korkunç olay kan dondurdu ve izleyenlerden yoğun tepkiler geldi. Zonguldak’ta çekildiği iddia edilen görüntüler insanları adeta dehşete uğrattı. Pek çok tepkilere neden olan işkence görüntüleri hakkında Zonguldak Valiliği açıklamalarda bulundu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, 5-6 Şubat tarihleri içerisinde Zonguldak ilinde çekilmiş olduğu iddia edilen video ile ilgili olarak kimliği belirlenemeyen bir şahsın, bir köpeği ağaca bağlayıp elindeki sopa yardımı ile köpeğe vurduğu, işkence ettiği ve vahşi bir şekilde öldürdüğü görünmektedir ifadelerine yer verildi. İzlenen korkunç videonun sosyal medyada fazla sayıda tepki çekmesinden sonra, İl Emniyet ve Jandarma ekipleri detaylı bir araştırmaya başladı ve böyle bir şahsın Zonguldak’ta görülmediği ifadelerine yer verdi. Ancak ilgili konu hakkında araştırmalarım devam ediyor olması da söylenenler arasında yer aldı. Şahsın kimliği henüz öğrenilemezken nerede olduğu da henüz bilinmemektedir.